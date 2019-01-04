Kaplan: EGİAD’ın çıtasını yükselteceğız

BUGÜN NELER OLDU

Hepimizin' sloganıyla yola çıkıp 48 arkadaşıyla 12 Ocak'taki Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan Mahir Kaplan, projeleriyle dernekte yeni bir dönemi başlatacağını şimdiden gösterdi. Kaplan ve ekibi, öncelikli olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren EGİAD üyelerinin yeni ürün, talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak, üye işletmelerinin rekabetçiliğine destek verecek ve aynı zamanda kentin ve bölgenin gastronomi alanında uluslararası bir marka olabilmesi için 'EGİAD 30. Yıl Gastronomi Akademisi'nin organize edilmesini hedefledi. EGİAD'ın bugüne kadar bir sivil toplum örgütü olarak gerçekleştirdiği projeler ve vizyonun önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Kaplan, "Ancak bizlerin görevi de çıtayı daha yükseğe taşıyarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir. Bu anlayış içinde çalışma arkadaşlarımla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde EGİ- AD'ımızın 15. döneminde yönetim kurulu görevine talip olmaya karar verdik. Yeni projelerimizle EGİAD'ımızı daha yükseğe taşımayı ilk hedef olarak belirledik" dedi.