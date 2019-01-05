Akhisar Muğdat’ı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

ransfer çalışmaları kapsamında Galatasaraylı Muğdat'ı kiralık olarak tekrar takımda görmek isteyen Akhisarspor, Galatasaray yönetiminin kararını vermesini beklerken, menajerlerin önerdiği Ankaragücü'nden sağ açık Bifouma için de pazarlıklar son hız devam ediyor.Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a kiraladığı forvet Orkan Çınar ve Kayserispor Sloven ön libero Rajko Rotman da gündemde.Bu arada Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznov La Liga ekibi Malaga'ya transfer oldu.Akhisarspor golcü oyuncu için Malaga'dan 500 bin Euro alacak. Seleznov'un yerine forvet arayan Ege temsilcisinin Polonya ekibi Legia Varşova'dan Michal Kucharczyk ile anlaştığı öğrenildi.