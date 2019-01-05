Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Alkollü şahıslar Hacivat’la tokalaştı

Alkollü şahıslar Hacivat’la tokalaştı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Alkollü şahıslar Hacivat’la tokalaştı
MANISA'NIN Şehzadeler ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda Şehzadeler Park'a gece yarısı gizlice giren iki alkollü şahıs "Masal Park" alanında bulunan alandaki heykellere yöneldi. Heykellerle selfie çekilen şahıslar bir süre kendi aralarında sohbet ettikten sonra başka bir alandaki heykellere yöneldi. Alkollü şüphelilerin karşılıklı olarak duran Hacivat- Karagöz heykeliyle tokalaşıp selamlaşması dikkat çekti. Yaşanan ilginç anlar parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkollü şahıslar Hacivat’la tokalaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN