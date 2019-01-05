Altay’ın gözdesi Paixao

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SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Altay'da Portekizli golcü Marco Paixao takımına tamamen zıt bir performans sergiledi.Siyah-beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Paixao için 1'inci Lig'de zirve yarışı veren bazı kulüplerin menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ifade edildi.Altay'ın attığı toplam 21 golün 12'sine imzasını atan Marco Paixao'nun çok profesyonel, çalışkan ve kuvvetli bir futbolcu olduğunu dile getiren teknik direktör Özden Töraydın,şeklinde konuştu.