Adliyesi'ne terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan adliye çalışanı Musa Can'ın kızı Emine Can, babasının istediği mesleği yapmanın gururunu yaşıyor. Babasıyla verdikleri karar üzerine lise eğitiminin ardından girdiği üniversite sınavında Ankara'daki bir özel üniversitenin tıbbi laboratuvar bölümünü kazanan 24 yaşındaki Emine Can, 2017 yılının Haziran ayında okulundan mezun oldu. Eşrefpaşa Hastanesinde aralık ayında laborant olarak göreve başlayan Can, babasının en büyük hayalini gerçekleştirdiBabasının şehit olduğu saldırının ardından geçen iki yıllık sürede aile olarak gözyaşlarının hiç dinmediğini söyleyen Emine Can, "Babam laborantlığı kazandığımda çok sevinmişti. Beni ilk beyaz önlüğümle gördüğünde gözleri dolmuştu. Eminim ki babamın görmek istediği yerdeyim" dedi. Can, "Biz bir bütünüz ve parçalanmamız çok zor, kuvvetimiz oradan geliyor" dedi.