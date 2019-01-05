Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Babamın görmek istediği yerdeyim

Babamın görmek istediği yerdeyim

Adliyeye yönelik terör saldırısında şehit olan mübaşir ’ın kızı Emine Can, babasının isteğiyle seçtiği laborantlığa sarıldı. Can, hastanede laborant olarak çalışmaya başladı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Babamın görmek istediği yerdeyim
İZMIR Adliyesi'ne terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan adliye çalışanı Musa Can'ın kızı Emine Can, babasının istediği mesleği yapmanın gururunu yaşıyor. Babasıyla verdikleri karar üzerine lise eğitiminin ardından girdiği üniversite sınavında Ankara'daki bir özel üniversitenin tıbbi laboratuvar bölümünü kazanan 24 yaşındaki Emine Can, 2017 yılının Haziran ayında okulundan mezun oldu. Eşrefpaşa Hastanesinde aralık ayında laborant olarak göreve başlayan Can, babasının en büyük hayalini gerçekleştirdi

BIZ BIR BÜTÜNÜZ
Babasının şehit olduğu saldırının ardından geçen iki yıllık sürede aile olarak gözyaşlarının hiç dinmediğini söyleyen Emine Can, "Babam laborantlığı kazandığımda çok sevinmişti. Beni ilk beyaz önlüğümle gördüğünde gözleri dolmuştu. Eminim ki babamın görmek istediği yerdeyim" dedi. Can, "Biz bir bütünüz ve parçalanmamız çok zor, kuvvetimiz oradan geliyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babamın görmek istediği yerdeyim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN