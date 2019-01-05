Bebeklerinin ölümü için 2 hastaneyi suçladılar

BUGÜN NELER OLDU

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Heves Tektaş (37) ile Ergin Tektaş (43) çifti 6. çocuklarının doğumu için gün sayarken 6 Aralık 2018'de kontrol için Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'ne gitti. Muayene edilen Tektaş'ın karnındaki bebeğinin kalp atışlarının zayıf olduğu belirlenip, acilen ameliyatla alınması kararlaştırıldı. İddiaya göre hastanede yeterli yer olmadığı gerekçesiyle Tektaş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kendi imkanlarıyla aynı gün Pamukkale Üniversitesi Acil Servisi'ne giden Tektaş çifti, durumun acil olduğunu anlatmalarına ve doktorla görüşmek istediklerini söylemelerine rağmen evlerine gönderildi. Ertesi gün yapılan muayenede, karnındaki bebeği ölmek üzere olan Heves Tektaş, acilen ameliyata alındı. Doğumdan sonra yoğun bakıma alınan erkek bebek ise 6 gün sonra hayatını kaybetti.Tektaş çifti, bebeklerinin ölümünden sorumlu tuttukları hastanelerdeki görevliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Heves Tektaş, "Bebeğimi ihmal öldürdü. İhmal olmasıydı belki de yaşayacaktı. Beni eve göndermeselerdi, yaşayabilirdi. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ise idari soruşturma ve hukuki sürecin başlatılması nedeniyle konuyla ilgili bilgi verilemeyeceğini belirtti. Denizli Devlet Hastanesi yetkilileri ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.