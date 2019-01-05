Cumhurbaşkanı adayları tanıtacak

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'nin İzmir'deki 30 ilçenin belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Saat 14.00'da Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak Aday Tanıtım Toplantısı için AK Parti İzmir Teşkilatı tüm hazırlıklarını tamamlandı. Salona büyük bir sahne kurulurken, süslemeler de bir gün önceden bitirildi. Salona asılan pankartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı "İzmir'in efeleri Reis'i ile 2023'e yürüyor" ile İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafının yer aldığı "Gönüller yapmaya geldik" yazıları yazıldı. 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir adayı olan ve önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye adayı gösterilen Binali Yıldırım da programda unutulmadı. Yıldırım'ın fotoğrafının yer aldığı pankartta, "İzmir senin uğurun, sen İzmir'in gururusun" yazısı dikkat çekti. Sahnede AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerdeki sloganı olan, "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" yazısına yer verildi. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül düzenlediği basın toplantısında konuştu. İsimlerin netleştiğini ve "AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. MHP adaylarını da birlikte açıklayacağız. İsimler netleşti ama birkaç ilçeyle ilgili bugün konu sonuca bağlanacak" dedi.Aday belirleme sürecinde izledikleri yol haritası hakkında açıklamalarda Şengül, "AK Parti bütün kamuoyunun bildiği gibi Sayın Nihat Zeybekci'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. 30 ilçemizin belli, bir kısmı AK Parti, olacak belli bir kesimde MHP adayları olacak. Uzun çalışmalar neticesinde adaylarımızı belirledik. Temayül yoklaması yaptık, kamuoyu yoklamaları yaptık. Partimizin tek tek görüşlerini aldık. Karar verildi. Yaptığımız son toplantıda adaylarımız belirledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve bakanlarımızın katılımıyla İzmirimize 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkanlarımızı açıklayacağız. Adaylarımızı belirlerken kamuoyunda bilinirliğinden ziyade, bilgi birikimi, deneyimini öne aldık, ince eleyip sık dokuduk. İzmir ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Sorunları yakından biliyoruz, ulaşım sorunu çöp büyük bir sorun teşkil ediyor. Büyükşehir adayımız Zeybekci ile uzun süredir İzmirimizde çalışmalar yapıyoruz. İzmir'in kaybedecek zamanı yok, ciddi sorunları var. Ciddi sorunlara çözüm üretecek kişi Nihat Zeybekci'dir. Vatandaştan çok büyük bir teveccüh var, sokağa indiğimizde bunun yansımalarını çok iyi görüşüyoruz. Çatışmadan uzak güzel İzmirimiz için çalışacağız" dedi.