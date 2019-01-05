Denizli’de iki yolcu

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SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Denizlispor'da kampa götürülmeyen Cenk Güvenç ve Mehmet Taş'la yollar ayrıldı.Denizlispor'da 2015 yılından bu yana forma giyen Cenk, geçen sezonun bankoları arasında yer almasına rağmen bu sezon ligde yalnız 1 maçta oynadı.Denizlispor'da bu ikili gibi alacakları için Federasyon kanalıyla kulübe ihtar çekmelerine rağmen kampta takımla çalışan Muhammed Himmet, Cihan ve Tisdell'in durumları kamp dönüşü netleşecek.