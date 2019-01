DSİ, Kemalpaşa’yı ayağa kaldıracak

BUGÜN NELER OLDU

Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Kemalpaşa'da inşası tamamlanan Savanda ve Yukarı Kızılca göletlerinden, 2019 yazında ilk kez sulama yapılacak. 4 bin 820 dekar araziye can suyu verecek iki göletin, Kemalpaşalı üreticilere her yıl ortalama 5 milyon lira daha fazla kazandıracağı belirtildi. Savanda göletinin gövde yüksekliğinin temelden 22.5 metre olduğunu ve 1.25 milyon metreküp su tutabileceğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Savanda Göletinde biriken su, tarlalara ön ödemeli elektronik sayaç yöntemiyle verilecek. Üretici kullandığı kadar suyun parasını ödeyecek. Projenin bölge ekonomisine katkısı konusunda yaklaşık 2 milyon lira hedeflenmektedir" dedi. Ayrıca 1630 dekar araziyi sulayacak Savanda Göleti kıyısına Kemalpaşa Belediyesi'nce kurulan 'Tabiat Park' ile İzmirlilerin yeni bir huzur mekanına sahip olacağını söyledi. Projeyle bölge ekonomisine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl 3 milyon 37 bin lira ek gelir sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.