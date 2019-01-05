Emekli polis memuru öldürüldü

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Dikili ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz (61), bir barakada, bıçak ve tornavidayla öldürülmüş bulundu. İsmetpaşa Mahallesi Şehit Aras Kılıç Sokak'taki bir barakadaki cesedi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu belirledi. 2001 yılında eşinden boşandığı öğrenilen Yılmaz'ın, vücudunda bıçak ve tornavida izleri tespit edildi. Vahşice öldürülen emekli polis memurunun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yılmaz'ı birden fazla kişinin öldürdüğü üzerinde duran polis ekipleri, zanlıları arıyor.