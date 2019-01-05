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Enflasyonla mücadele 2019 yılında da sürecek

İZTO Başkanı Özgener, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kapsamında 117 firmanın desteğini aldıklarını belirtti. Özgener, “2019’da aynı motivasyonla çalışacağız” dedi

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Enflasyonla mücadele 2019 yılında da sürecek
TÜRKIYE ekonomisi için özel sektör, kamu ve finans sektörünün el ele hareket etmesi gerektiğini belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şimdiye kadar Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yapılan faaliyetleri anlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı projeye ilk günden itibaren en büyük desteği veren odalardan biri olduklarının altını çizen Özgener, "Programın başarısı, tüm kesimler tarafından sahiplenilmekten geçti. Yönetim kurulu üyesi olduğum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında gerçekleştirilen fedakar çalışmalar sonucunda pek çok firmaya ulaşılarak enflasyona karşı somut başarılar kazanıldı" diye konuştu.

SÜREKLI OLMALI
Enflasyonla mücadelenin yanı sıra ekonomide yerlileşme ve katma değerli ihracat gibi pek çok hedefe yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Özgener, "Bu çalışmaları bütünlüklü olarak gelecek yıla da taşımamız gerekiyor. Her şeyden önce kampanyayı 79 meslek komitemizin gündemine aldık. Afiş ve formları üyelerimize ulaştırdık. Odamıza hizmet almaya gelen üyelerimize konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Tüm bu çalışmalar sonucunda çok farklı sektörlerden 117 firmaya ulaştık. 2019'da bu sayının artması için çaba göstereceğiz" dedi.
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Enflasyonla mücadele 2019 yılında da sürecek
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