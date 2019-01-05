Göztepe çözüm arıyor

BUGÜN NELER OLDU

abancı kontenjanı dolu olan Göztepe, transferde bir türlü görüştüğü oyunculara imza attıramıyor. Bir santrfor, bir sol bek ve bir de sağ açık alacak olan yönetim, Scarione ve Ghilas'tan bir an önce kurtulmak için çözümler ararken, Sokol Cikalleshi, Fausto Grillo ve Celso Borges'in de gönderilmesi gündemde.Göztepe sol bek pozisyonu için Schalke'de kiralık oynayan Abdul Rahman Baba ile anlaşmak üzere. Bonservisi Chelsea'de olan genç sol bek kiralık olarak Göztepe'ye gelecek.Bu mevki için Celtic'ten Izaguirre, Udinese'den Ali Adnan ve PSV Eindhoven'dan Aziz Behich de yer alıyor. Göz- Göz sağ kanat transferi için de gün sayıyor.27 yaşındaki futbolcu şu an Amerika'da MLS Ligi'nde Dallas forması giyiyor. Caen forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ile de görüşen kurmaylar, iki oyuncudan birisini renklerine katmak istiyor.Milli oyuncu Serdar Gürler için İspanya'nın Huesca kulübüyle temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, Antalyasporlu Doukara, Beşiktaş'tan Vagner Love, Stuttgart'tan Mario Gomez ve G.Saray'dan Sinan Gümüş ile görüşmelerini sürdürüyor.Şans bulmakta zorlanan Rahman Baba geçtiğimiz sezonun başından bu tarafa sadece beş maçta görev yaptı. Bu süreçte Bundesliga'da 3 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki defans oyuncusu, bonservisinin olduğu Chelsea ile ancak bin 721 dakika forma giyebildi.