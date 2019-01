İzmir’in çilesi başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de 26. gününe giren İZBAN grevinde Demir-Yol İş Sendikası ile İZBAN A.Ş arasındaki anlaşmazlık devam ederken, bu sefer hergün yüz binlerce İzmirlinin kullandığı tramvay ve metroda da Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri çıkmaza girdi. İzmir Metro A.Ş, bünyesinde çalışan metro ve tramvay personeli grev hazırlığına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, metro ve tramvay personelini toplayarak yaptığı yüzde 25'lik zam teklifinde bulundu ve yarım saat içerisinde karar vermelerini istedi. İşçiler ise, görüşmelerin oldu-bittiye getirilmemesi için teklifi reddetti.Teklifin geri çevrilmesi üzerine sinirlenen Kocaoğlu, daha öncede olduğu gibi resmen öfke patlaması yaşadı ve çalışanlara çok sert sözlerle yüklendi. Ardından da "Bu teklifi kabul ediyorsanız hemen kabul edin. Yoksa ben salondan çıkınca teklif de geçersiz olacak" diyerek çalışanlara rest çekti. Kocaoğlu'nun bu tavrı metro ve tramvayda da grev çanlarının çalmasına neden oldu. 27 Aralık'ta metro ve tramvay için 60 günlük kritik süreç başladı. Uzlaşmanın sağlanmaması durumunda Demir-Yol İş Sendikası'na bağlı işçiler için grevin önü açıldı. İşveren tarafından resmi bir teklif sunulmadığını belirten Demir-Yol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Aziz başkan geçtiğimiz günlerde Metro A.Ş'ye gelerek işçi arkadaşlara, 'Yüz lira maaş alana her şey dahil 25 lira daha veriyorum. Siz bu teklifi kendi aranızda değerlendirin. Ben sizi yan odada bekleyeceğim" dedi. Salondan yan odaya geçerken de benim teklif konusunda bir etkilemem olur diye düşündüğü için salondan çıkmamı rica etti. İşçiler teklifi anlamadan karar verdi. Herkes bordro düzenlemeyi bilmez. İşçi neye göre teklifi kıyaslayacağını bilmez" diye konuştu. Ervüz, sendika üyelerinin yüzde 25'lik teklifi geri çevirmesinde Başkan Kocaoğlu'nun aceleci tavrının etkili olduğunu öne sürdü. Ervüz, "Eğer anlaşma olmaz ise 22 şubat tarihine kadar greve gitmemiz gerekiyor. Henüz grev ilanını asmak için kafamızda bir tarih belirlemedik. Anlaşmanın bir an önce sağlanmasını ümit ediyoruz" dedi.Metro ve tramvayda olayın bu noktaya gelmesinde belediyenin vurdumduymaz tutumunun etkili olduğunu belirten Ervüz, "Belediye, TİS normal süreci içinde teklif vermiyor. Greve iki gün kala lütfedip teklif veriyor. Ondan önce sundukları teklifleri de göstermelik veriyorlar. Mesela metro ve tramvay işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında işveren son günde yüzde 10 teklif etti. Sonra teklifini yüzde 14.5'e çıkardı. Ardından da resmen kulağının üstüne yattı. Grev kaçınılmaz oldu" diye konuştu. Metro A.Ş'de görüşmelerin 14 Eylül tarihinden bu yana sürdüğünü belirten Ervüz, "Şu an metro ve tramvayda 449 çalışandan 212'sinin maaşı 1 Ocak itibariyle asgari ücretin yükselmesi ile birlikte arttı. Bizim niye mücadele ettiğimizi halkımızın da anlaması, bizlere destek olması lazım" dedi.