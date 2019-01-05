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Kayınvalidesini vurup kaçtı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Kayınvalidesini vurup kaçtı
İZMİR'IN Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'ta geçtiğimiz gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Kader Erenuluğ'un (50) yaşadığı daireden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, daireye girdiklerinde Erenuluğ'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kader Erenuluğ'un öldüğü tespit edildi. Erenuluğ'nun daire kapısında yakın mesafeden başına ateş edildiği saptandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Erenuluğ'nun kızı ile dini nikahla evli olan, birçok suçtan kaydı bulunan O.B. (36) olduğu belirlendi. Polisler, olayın ardından kaçan O.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Kayınvalidesini vurup kaçtı
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