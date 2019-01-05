Kayınvalidesini vurup kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'ta geçtiğimiz gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Kader Erenuluğ'un (50) yaşadığı daireden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, daireye girdiklerinde Erenuluğ'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kader Erenuluğ'un öldüğü tespit edildi. Erenuluğ'nun daire kapısında yakın mesafeden başına ateş edildiği saptandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Erenuluğ'nun kızı ile dini nikahla evli olan, birçok suçtan kaydı bulunan O.B. (36) olduğu belirlendi. Polisler, olayın ardından kaçan O.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.