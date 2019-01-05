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Kazdağları’nda araçlar mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Kazdağları’nda araçlar mahsur kaldı
KAZDAĞLARI'NDA gün akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi. Birçok araç 20 santimetreye kadar çıkan kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kamyonlar, otobüsler ve otomobiller zincir ve kar lastiklerine rağmen yolda ilerleyemeyince ekiplerden yardım istedi. Edremit Belediyesi Fen İşlerine bağlı bir grayder yolu açık tutmak ve yolda kalan sürücülere yardım etmek için bölgeye sevk edildi. İş makinesi ile kar kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, karda ilerleyemeyen araçlarını terk etmek zorunda kaldı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde ise 2 bin 159 rakımlı Bozdağ'a yılın ilk karaı yağdı. Bozdağ, beyaza büründü. Karayolları ekipleri gece boyunca Ödemiş'i Manisa'nın Salihli ilçesi üzerinden İstanbul ve Ankara yönlerine bağlayan karayolunda kar temizliği yaptı. Karayolunda buzlanmaya karşı tuzlama faaliyeti de gerçekleştirildi. Bölgede şiddetli soğuklar etkili olmaya devam ederken Karayolları ekipleri de günün ilk ışıklarında da yol üzerinde çalışmalarına devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre Bozdağlar'da kar yağışı dört gün daha etkisini sürdürecek.
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Kazdağları’nda araçlar mahsur kaldı
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