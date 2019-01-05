Lebip Timor: Nereye kadar?

BUGÜN NELER OLDU

KULÜPLERIMIZIN çoğu borç batağında. Zamanında ayaklarını yorganlarına göre uzatmayanların şimdilerde çok yerleri açıkta kaldı. Balıkesirspor, Bucaspor, Manisaspor gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan ama bu ligin nimetlerinden faydalanmak yerine gereksiz transferlerle kulübün geleceğine de ambargo koyduran dönemin yöneticilerinin kulakları çınlasın.Kulübün geldiği durum ortada. Bu transfer savurganlığını Süper Lig'e çıktığı dönem Balıkesirspor da yaptı. Şimdi oturmuşlar, eski futbolcu ve teknik adamlarla uzlaşma yolları arıyorlar.Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin Karşıyaka kaç dönemdir yaşadığı transfer yasakları nedeniyle alt yapısından çıkardığı gençleri ile mücadele ediyor. Bu ortamda transfer yasakları kalksa ne olur kalkmasa ne olur!İnsanın içi acıyor, Federasyon da göz göre göre iflasın eşiğine gelen birçok kulübü izlemekle yetiniyor. Bu savurganlık ve bu kafalar değişmedikçe, kepenk indirecek takımların sayısı artarak devam edecektir. Mevcut yönetimlerin çırpınışlarını ve çabalarını saygıyla karşılıyorum ama "Nereye kadar?" diye de sormadan edemiyorum kendime. Bazıları belki sezonu kurtarırlar ama ya sonra?