Manisa’da swinger operasyonu yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "swinger" yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti uzun süreli teknik takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından operasyon yapıldı. 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla C.E, A.Ç, H.S, H.A, A.I, S.S, G.E, M.Ö, M.Ç, M.Ö, M.A, A.D, Z.Z, Ö.E, A.K, S.U, C.K. ve B.B. isimli 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.