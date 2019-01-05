Mayda Konağı ödüllü mimara emanet

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ilk kadın ortodontisti, ilk kayak pantolonu giyen ve ilk otomobil kullanan kadını olan 102 yaşındaki Ayşe Mayda'nın İzmir'in Konak ilçesinde yaşadığı ev, ödüllü mimar Korhan Çerçi'nin (36) dokunuşlarıyla gelecek nesillere aktarılacak. Tarih kokan konağın yaşanmışlıklarla dolu olduğunu ifade eden Çerçi, 32 kişilik ekibiyle birlikte konağı 100 yıl daha, basit tadilatlarla ayakta kalabilecek hale getirebilmek için kolları sıvadı. 17 Aralık 2018'de İstanbul'da düzenlenen törenle Türkiye Altın Marka Ödülü'nü alan Korhan Çerçi, "Konakta tarihi kalıntılar çok. 3.5 dönümlük alanda 3 ana bina var. Yıllarca dış cepheden gelen yağmur suları ana taşıyıcıları çürütmüş. Biz onları aslına uygun şekilde yenileriyle değiştiriyoruz. Burada çok mutlu bir hayat sürülmüş. O pozitiflik hemen insana yansıyor. Bu konağı 100 yıl daha ayakta kalabilecek hale getiriyoruz. 2019'un sonlarına doğru bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.