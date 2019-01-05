Taksiciler ÖTV müjdesi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Taksicilere araç alırken 1 defaya mahsus olarak tanınan ÖTV muafiyeti, haziran ayında sona erecek. Ancak ülke genelindeki yaklaşık 100 bin taksici esnafı, uygulamanın devam etmesini istiyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, "Hükümetimiz ÖTV için sesimizi duydu, esnafımıza sadece bir defa yararlanmak üzere ÖTV muafiyeti getirdi. Birçok arkadaşımız yararlandı, araçlarımızı yeniledik. Bu nedenle minnettarız. İzmir'de 2 bin 823'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 3 bin 615, ülke genelinde ise 100 bine yakın taksici 6 ay sonra sona erecek uygulamanın indirimli olarak sürekli hale getirilmesini istiyor. ÖTV ödemek istemiyoruz diye talebimiz hiçbir zaman olmadı. Yüksek orandaki ÖTV'nin yarı yarıya indirilerek süreklilik kazandırılmasını talep ediyoruz"dedi.