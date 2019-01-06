Akhisar dört koldan çalışıyor

Kadrosunda Caner dışında stoper kalmayan Akhisarspor, sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun yerine stoper, ameliyat olan Eray'ın mevkisine ön libero ve kadro dışı kalıp gözden çıkarılan Seleznyov'un yerine de santrfor almak istiyor. Yönetim seçici davranıp maliyetli isimleri listeden eleyecek. Yeşilsiyahlılarda kulüp bulmaları istenen Dany ve Larsson da Antalya kampına dahil edildi.
Defansa takviye için çalışmalarını hızlandıran yeşil-siyahlı yönetim, İskoç ekibi Hibernian'dan ayrılan, bonservisi elinde olan Efe Ambrose'yle de anlaşmak üzere. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a kiraladığı forvet Orkan Çınar ve Malmö'de forma giyen ön libero Bonke Innocent ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Akigo ayrıca Galatasaray'dan Muğdat için haber bekliyor.