Akhisar dört koldan çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kadrosunda Caner dışında stoper kalmayan Akhisarspor, sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun yerine stoper, ameliyat olan Eray'ın mevkisine ön libero ve kadro dışı kalıp gözden çıkarılan Seleznyov'un yerine de santrfor almak istiyor.Defansa takviye için çalışmalarını hızlandıran yeşil-siyahlı yönetim, İskoç ekibi Hibernian'dan ayrılan, bonservisi elinde olan Efe Ambrose'yle de anlaşmak üzere.Akigo ayrıca Galatasaray'dan Muğdat için haber bekliyor.