Egiad’dan dikkat çeken sportif atak

BUGÜN NELER OLDU

12 Ocak'ta yapılan genel kurul için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) başkan adayı Mahir Kaplan, Ege sporuna yeni bir renk ve heyecan getirecek projesini hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyor.EGİAD Ligi ve Spor Kulübü'nü kurmak için hazırlık yaptıklarını söyledi. Kaplan, "Bölgemizdeki çeşitli branşlarda, üyeler arası U10-U15 seviyelerinde ve kurumsal firmalar arası sporun desteklenmesini önemsiyoruz. Bu hedeflere yönelik EGİAD çatısı altında bir turnuvalar liginin yapılmasının yanı sıra, her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası içinde spor müsabakaları ve organizasyonların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 19 Mayıs 2019'da '1. EGİAD Maratonu'nu şenlik havasında düzenlemek istiyoruz" şeklinde konuştu