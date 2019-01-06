Evlat sevgisi engel tanımadı

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nınDemirci ilçesinde işitme engelli 2 çocuk annesi Fatma Demir, çocuklarıyla iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi alıyor. Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Fatma Demir, Demirci Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Türk İşaret Dili Kursuna çocukları Belgin ve Ramazan'la birlikte gidiyor. Kurs sayesinde taleplerini daha iyi ifade eden 13 yaşındaki Belgin ve 12 yaşındaki Ramazan, işaret dilini bir fabrikada işçi olarak çalışan babalarına da akşamları ve izin günlerinde öğretmeye çalışıyor. Haftada üç gün Türk İşaret Dili Kursu'na giden anne Fatma Demir, "Çocuklarımla daha iyi iletişim kurmak istiyordum. Halk Eğitim Merkezinde Türk İşaret Dili Kursu açıldığını öğrendim. Hemen kursa çocuklarımın ve kendimin kaydını yaptırdım. Onlar kursta nesneleri, işaretle iletişimi öğrenirken ben de öğreniyorum. Çok ileriye gittik iletişim kısmında. 24 saat yanlarındayım ve bir anne olarak onların isteklerini bilmem gerekiyordu. Bu yüzden buradayım. Çok mutluyum" dedi.