Göztepe’de kader kampı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Göztepe'de sezonun ilk devresinde varlık gösteremeyen 5 oyuncunun kaderi kampta belli olacak.Teknik direktör Kemal Özdeş'in mevcut kadroyla ilgili yönetime henüz rapor vermediği, 14 Ocak'ta sona erecek kamp sonrası takımdan gidecekleri belirleyeceği vurgulandı.İkinci yarıda Göztepe'yi üst sıralara taşımayı hedefleyen Kemal Özdeş'in yeni transferleri bir an önce Antalya'da görmek istediği vurgulandı.Kafası oldukça karışan Yasin'in de bir an önce geleceğinin belirlenmesini beklediği kaydedildi. Dış transferde yurt içi ve dışında birçok futbolcuyu listesine alan sarı-kırmızılılar henüz somut adımlar atamadı.Kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i Fenerbahçe veya Trabzonspor kulüplerine vermeye hazırlanan Göztepe yönetimi, Fransa'da Caen forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ile Arjantinli santrfor German Cano'yla görüşüyor. ¦ Göztepe, G.Saray'dan Sinan Gümüş ile de yakın temasta. Ancak yabancı kontenjanı dolu olan İzmir temsilcisi, transferde bir türlü görüştüğü oyunculara imza attıramıyor. ¦ Göztepe'de sol bek transferi için gündeme gelen Altınordulu Yusuf Acer için Göztepe bastırıyor. Başkan Mehmet Sepil, yarın Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelecek.