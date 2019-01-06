Göztepe’de kader kampı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Göztepe'de sezonun ilk devresinde varlık gösteremeyen 5 oyuncunun kaderi kampta belli olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarından dolayı bir türlü istikrarı yakalayamayan Cikalleshi ve Deniz Kadah'ın yanı sıra çok az forma şansı bulan Grillo, Samed Ali ile Gouffran gösterecekleri performansa göre takımda yer bulacak.
Teknik direktör Kemal Özdeş'in mevcut kadroyla ilgili yönetime henüz rapor vermediği, 14 Ocak'ta sona erecek kamp sonrası takımdan gidecekleri belirleyeceği vurgulandı. Kampta 3. gününü geride bırakan Göztepe'de özellikle Cikalleshi ve ligdeki son Ankaragücü maçında iyi oynayıp göze giren Gouffran'ın oldukça hırslı olduğu öğrenildi. KADRODA TAM 16 YABANCI FUTBOLCU BULUNUYOR!
İkinci yarıda Göztepe'yi üst sıralara taşımayı hedefleyen Kemal Özdeş'in yeni transferleri bir an önce Antalya'da görmek istediği vurgulandı. Takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin'i ise talip olan Fenerbahçe'ye satmayı düşünen başkan Mehmet Sepil'in sarı-lacivertliler ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Kafası oldukça karışan Yasin'in de bir an önce geleceğinin belirlenmesini beklediği kaydedildi. Dış transferde yurt içi ve dışında birçok futbolcuyu listesine alan sarı-kırmızılılar henüz somut adımlar atamadı. Toplam 16 yabancısı bulunan, bütçeyi rahatlatmak ve yabancı kontenjanını açmak için öncelikle Ghilas ve Scarione'yi elden çıkarmaya çalışan yönetimin hafta içinde çalışmalarını hızlandıracağı dile getirildi. GÖZTEPE KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR?
Kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i Fenerbahçe veya Trabzonspor kulüplerine vermeye hazırlanan Göztepe yönetimi, Fransa'da Caen forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ile Arjantinli santrfor German Cano'yla görüşüyor. ¦ Göztepe, G.Saray'dan Sinan Gümüş ile de yakın temasta. Ancak yabancı kontenjanı dolu olan İzmir temsilcisi, transferde bir türlü görüştüğü oyunculara imza attıramıyor. ¦ Göztepe'de sol bek transferi için gündeme gelen Altınordulu Yusuf Acer için Göztepe bastırıyor. Başkan Mehmet Sepil, yarın Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelecek.