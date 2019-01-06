BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inbazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığı kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 50 santimetreyi bulurken, ulaşıma kapanan bazı mahalle yollarının açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kar yağışının artması ihtimaline karşın Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyon ve iş makineleri hazırda bekletiliyor. İzmir'de yarından itibaren hava daha da soğuyacak. Pazartesi ve salı günleri sıcaklığın 4 ila 6 dereceye düşmesi beklenirken kentin büyük bölümünde karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, şehir merkezinde ve merkez ilçelerde de kar görülebileceğini ifade ederek İzmirlileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.