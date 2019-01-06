Horozlar’da yeni kampanya

BUGÜN NELER OLDU

Denizlispor, ligde şampiyonluk mücadelesi verirken, aynı zamanda mali durumunu düzeltmek için de yoğun çaba harcıyor. Geçtiğimiz ay başlattığı çakmak satışı kampanyası ile gündeme gelen yeşil-siyahlılar, bu kez de taraftarından SMS ile yardım bekliyor.Başkan Ali Çetin 1 milyon lira gelir bekledikleri bu kampanyadan gelecek parayla sezonu huzurla ve sorunsuz bitirebileceklerini söyledi.Horozlar, Balıkesirspor'dan alacaklarını tahsil etmek ve serbest kalmak için federasyona giden Oğuz Yılmaz ile prensipte anlaştı.