Horozlar’da yeni kampanya

Denizlispor, ligde şampiyonluk mücadelesi verirken, aynı zamanda mali durumunu düzeltmek için de yoğun çaba harcıyor. Geçtiğimiz ay başlattığı çakmak satışı kampanyası ile gündeme gelen yeşil-siyahlılar, bu kez de taraftarından SMS ile yardım bekliyor. Kulübe yardım etmek isteyen taraftarların değeri 20 TL olan HOROZ yazılı mesajı 2020'ye göndermelerini istedi.
Başkan Ali Çetin 1 milyon lira gelir bekledikleri bu kampanyadan gelecek parayla sezonu huzurla ve sorunsuz bitirebileceklerini söyledi. Bu arada Denizlispor, Gazişehir ile yollarını ayıran Poepon ve Ankaragücü'nden Nijeryalı golcü Kehinde ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Horozlar, Balıkesirspor'dan alacaklarını tahsil etmek ve serbest kalmak için federasyona giden Oğuz Yılmaz ile prensipte anlaştı.