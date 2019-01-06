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İnsanın içini ısıtan görüntü

Turgutlu’da bir kadın, soğukta üşüyen sokak köpeğinin üzerine bebek battaniyesi örttü. O anlar kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 6.1.2019
İnsanın içini ısıtan görüntü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kadın, işyeri önünde soğuktan korunmaya çalışan bir köpeğin üzerine, evden getirdiği çocuğunun bebek battaniyesini örttü. İnsanın içini ısıtan o anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İlginç olay, geçen perşembe günü saat 17.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerindeki bir petshop'ın önünde yaşandı. İsmi öğrenilenemeyen bir kadın, evde beslediği balıklar için alışveriş yaptığı petshoptan çıkarken, sokakta bir köpeğin titrediğini gördü. Bunun üzerine eve gidip, çocuğunun bebek battaniyesi alan kadın, işyeri önünde bekleyen sokak köpeğinin üzerine örttü. İnsanın içini ısıtan o anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerin kaydedildiği dükkanın işletmecisi Ayten Eralp, "Bu sokak köpeğine dükkan önünde bakıyoruz. Bize gelen müşterimiz işyerinden çıkarken, köpeğin üşüdüğünü görünce eve gidip kızının battaniyesini üşenmeden buraya getirip örttü. Kendisi bizim devamlı müşterimiz ama ismini bilmiyorum" dedi.
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İnsanın içini ısıtan görüntü
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