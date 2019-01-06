İZMIR’E DEVASA RÜZGAR YATIRIMI

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İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'de rüzgar enerjisi ekipmanları sektöründe direkt istihdam edilen kişi sayısının 4 bini geçtiğini söyledi. Kentin Türkiye'deki rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdiğini belirten Yavuz, "İzmir'e kurulan yüzlerce rüzgar türbininin toplam kurulu gücü bin 300 megavatı geçerken, kente yapılan rüzgar yatırımı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. İzmir, doğrudan yabancı yatırımlar konusunda Dünyanın En Rekabetçi Şehirleri Raporu'nda da enerjide Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın en rekabetçi kentlerinden biri olarak ilan edildi" dedi.