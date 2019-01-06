Koparılan saçlarını ‘delil’ olarak saklıyor

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İzmir'de8 Aralık'ta hasta yakınının saldırısı sonucu saçı koparılan 24 yaşındaki Şule Dinç, yaşadığı olayı güvenlik kamerası görüntülerinden izledi. Dinç, görüntüyü izlediğinde saldırı anındaki korku ve acıyı tekrar yaşadığını dile getirdi. Darp edilen paramedik Şule Dinç: "Delil niteliği taşıdığı için kopan saçlarımı hala saklıyorum. Adli muayene olana kadar saçlarım kesilmeyecek, kimyasalla temas etmeyecek. Saçlarımı boyatmamam gerekiyor. Bu nedenle kişisel bakımımı yaptıramıyorum" dedi. İzmir'de 8 Aralık'ta, Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir adreste yaşayan hastaya giden ambulansta görevli sağlık çalışanları, iddiaya göre M.K'nin saldırgan tutumuyla karşılaşmış, bunun üzerine refakatçi olarak alınan B.Ç'nin 112 Acil Servis çalışanı paramedik Şule Dinç'i darp ederek bir tutam saçını kopardığı belirtilmişti. Şule Dinç, olaydan sonra polise giderek şikayetçi olmuştu.