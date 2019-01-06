Yılmaz: Tek hedefımız Balıkesir’e hizmet

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AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, ilçe ziyaretlerine Bigadiç ve Sındırgı'da devam etti. Cumhur İttifakı ile Balıkesir'i 2023'e hazırlayacaklarını ifade eden Yılmaz, "Biz şehrin nelere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Profesyonel 40 arkadaşım ve ben sahada sizleri dinliyor, vatandaşımızın önceliklerini belirlemek için çaba harcıyoruz. Diğer ekibimiz ise Balıkesir'in sosyal ve kültürel hayatını canlandıracak, şehir hayatını etkileyebilecek çalışmaların altyapısını hazırlarken bir diğer ekibimiz ise teşkilat ve sandık bazlı çalışmalarımızın altyapısını hazırlıyor" açıklamasında bulundu. "Ben Balıkesir'e güveniyorum, Balıkesir'in de bana güvenmesini istiyorum" diyen Yılmaz, "Balıkesir'in 20 ilçesinin de kendisini ifade edecek değerleri var. Bu değerleri dünya markası haline getirmenin yanı sıra eğitim ve yaşam kalitesini arttırma, gelir düzeyini yükseltme, hizmete hızlı erişim noktasında projelerimiz var" dedi.