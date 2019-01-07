BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Aday Tanıtım Toplatısı'nın ardından partisinin belirlediği 30 ilçenin belediye başkan adaylarını değerlendirdi. Şengül, "İzmir, ne yazık ki yıllardır mahsun ve üzgün. Beceriksiz CHP yönetimi altında hak ettiği değeri göremiyor. Bırakın sorunların çözülmesini, mevcut kronik sıkıntılarının üstüne her geçen gün yenileri ekleniyor. İzmir'de artık AK Parti vakti geldi. Nihat Zeybekci ve tüm ilçe belediye başkan adaylarımız, İzmir'e hizmetkar olmaya, kendilerini İzmir'e vermeye hazırlar. Bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.