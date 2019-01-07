Balıkesır’deki Atatürk anıtı yükseliyor

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Balıkesır'deÇamlık Tepesi'nde bulunan ve 1980 yılından sonra inşa edilen yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki heykelin yerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çamlık Projesi kapsamında 2 katı büyüklüğünde yapılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin montaj çalışmaları sürüyor. 40 yıllık geçmişi olan ve yıpranması nedeniyle Atatürk Anıtı'nın yerine, bronzdan, mermer kaideli, kaide yüksekliği 5 metre 75 santimetre, heykel yüksekliği 4 metre 25 santimetre metre olan ve eskisinin 2 katı yüksekliğinde bir Atatürk anıtı kaidesi ve bronz heykel Çamlık Tepesi'ne dikildi. Yeni heykelin yerine montajının tamamlanması sonrasında toplam yüksekliği 10 metre olacak Atatürk heykeli, kentin birçok noktasından rahatlıkla görülebilecek.