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Denızlı’de aday skandalı

’de ’li , İYİ Parti’nin açıkladığı başkan adaylarının ikisinin partilerinden Denizli’nin ilçeleri için aday adaylığı başvurusunun olduğunu açıkladı

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Denızlı’de aday skandalı

İYİ Parti'nin açıkladığı 99 belediye başkan adayı arasındaki iki ismin, CHP'den Denizli ilçeleri için aday adaylığı başvurusu yaptığı ortaya çıktı. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ile CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, söz konusu iki isimle ilgili basın toplantısı düzenledi. Arslan, yerel seçim için ittifak çalışmaları kapsamında görüşmeler devam ederken, Baklan ilçesinden Mehmet Yağcı ve Çardak ilçesinden Erdil Cengiz'in, İYİ Parti'den aday olarak açıklanmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

SIYASI NEZAKETSIZLIK
Bu iki ismin CHP'den aday adaylığı başvurusunun bulunduğunu aktaran Arslan, "Gerek milletvekilleri olarak gerekse il ve ilçe örgütleri olarak haberimizin olmaması bizi şoke etmiştir. Bu davranış siyasi etik açısından hoş değildir. İttifak görüşmeleri genel merkez çerçevesinde devam ederken bu açıklamanın yapılmış olmasını uygun bulmadık" dedi. İYİ Parti'nin CHP aday adaylarını kendi adayları gibi açıkladıkladığını belirten Akbaba ise, "Bu siyasi bir nezaketsizliktir. Bu tavır kabul edilebilir bir durum değildir. İttifakın ruhuna aykırı bir açıklamadır" dedi.

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Denızlı’de aday skandalı
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