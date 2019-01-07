Ege beyaza büründü

Kar yağışı Ege Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Beyaz esaret Denizli, Manisa, Balıkesir'de etkisini gösterdi, İzmir'de ise tur otobüsü karda mahsur kaldı. Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolunun belirli noktalarında önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Sürücüler, zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışında ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi. Yağış nedeniyle karayolunda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

KAR NÖBETI BAŞLADI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.Turgutlu'da yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde tekrar başlayan kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kar yağışını fırsat bilen mahalleliler, bu görsel şöleni fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi, karın keyfini yaşadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Balıkesir'de ise kar yağışı devam ederken meteoroloji tarafından yapılan şiddetli kar uyarısı sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı birimler teyakkuza geçirildi. Toplam 10 ayrı noktada konuşlanan kar ile mücadele timleri hazır kıta nöbete başladı. Kentte kar nöbeti sürerken Edremit'te ise etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. İlçeye 33 kilometre mesafedeki Altınoluk Mahallesi'nde dün saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, öğleden sonra yerini bir süreliğine doluya bıraktı.Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu, cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu.

MAHSUR KALDILAR

İzmir'den geçtiğimiz gün öğle saatlerinde tur otobüsüyle Ödemiş Bozdağ'a hareket eden 46 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Zinciri olmadığı için Bozdağ'a çıkamayan tur otobüsünün sürücüsü, dönüş kararı aldı. Ancak otobüs kara saplanıp kaldı. Durumun itfaiye bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine AKS ekipleri sevk edildi. Ekipler, sağlık durumlarını kontrol ettikleri yolcuları, donma ihtimaline karşı 10'arlı gruplar halinde yakındaki güvenli ve sıcak barakaya taşıdı.

BUGÜNE DIKKAT

Ege Bölgesi, bu hafta yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında girecek. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün İzmir'de Kiraz ve Beydağ'da kar yağışı bekleniyor.