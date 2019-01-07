Eski cezaevi müze olacak

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Denızlı'nın Tavas ilçesinde 51 sene Tavas Kapalı Cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 13 yıl önce boşaltılan bina, Zeybek ve Etnografya Müzesi olarak yeniden hizmete açılacak. Taş duvarları bulunan ve sağlam olan binanın yeni bir dokuyla müze olarak hizmet vermesi için çalışma başlatıldı. Eski cezaevinde "Etnografya ve Zeybek Müzesi" kurulması için çalışma yürüten Tavas Belediyesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisi alarak proje çalışmalarını başlattı. Proje ve peyzaj çalışmalarının ardından restorasyon için önümüzdeki aylarda inşaata başlanması planlanıyor.