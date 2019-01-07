Evini satıp kurduğu işle ihracat yapıyor

Manısa'nın Turgutlu ilcçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Tundibek, 1985 yılında 70 metrekarelik atölyesinde çerez ısıtıcıları üretimi yaparken, evini satıp parasını sermaye yaparak, döner ocağı ve döner kesme bıçağı üretimine yöneldi. Arkadaşının tavsiyesiyle 1995 yılında başladığı bu işi büyüten, bugün 3 bin metrekarelik fabrikasında üretim yapan Tundibek, 32 kişiye istihdam sağlamasının yanı sıra yılda 1 milyon 200 bin euroluk ihracat yapar duruma geldi. Tundibek, yurt içine ise üretimin yüzde 5'lik kısmını sattıklarını söyledi.

MESLEĞIMIZI SEVIYORUZ

Başarı hikayesiyle dikkat çeken Mustafa Tundibek, "1995 senesinde kendi oturduğum evi, 500 liraya sattım. Seri imalata başladık. 'Ev satılıp da makine alınır mı?' diye bizi ayıpladılar. Biz evi satıp, imalata inandık. İnanınca demek ki başarı oluyor. Yılda ortalama 5 bin, çeşitli döner ocağı yapıyoruz. 2 bin 500 tane döner kesme bıçağı üretiyoruz. Şu anda 29 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama inatla en iyisini yapacağız" dedi.