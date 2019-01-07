İzmir marka kent olacak

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İzmir için titiz bir çalışma yapan AK Parti, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 ilçedeki belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Adayların isimlerinin açıklanmasının ardından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci önemli açıklamalarda bulundu. Adayları ve yaklaşan seçimi değerlendiren Zeybekci, İzmir'i marka kent yapma sözü verdi. Zeybekci, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimiz çok kuvvetli. Hep birlikte azimle çalışarak İzmir'i şahlandıracağız, hizmet bayrağını zirveye dikerek gönülleri kazanacağız" dedi. 5'i MHP'den olmak üzere toplam 30 ilçe belediye başkan adayı için "Gönüller yapma yolculuğundaki yoldaşlarım" diyen Zeybekci, "Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak MHP'li kardeşlerimizle birlikte, önce gönülleri ihya, sonra İzmirimizi imar edeceğiz" diye konuştu.

GÖNÜL KIRMAYACAĞIZ

Zeybekci, medeniyetlerin başlangıcına kaynaklık etmiş olan İzmir'in son yıllarda bahaneler ve mazeretler nedeniyle geri kaldığını da vurguladı. Bu bahane ve mazeretlerin üstünün ideolojik kılıflarla örtülmeye çalışıldığını söyleyen Zeybekci, hedeflerinin 31 Mart akşamına kadar gönülleri fethederek bütün bunlara son vermek ve İzmir'i zirveye taşımak olduğunu belirtti. İzmir'de gönül seferberliğini başlatacaklarının altını çizen Zeybekci, "İzmir'de ilk önce gönüller yapacağız. Aşkımızı, sevdamızı anlatırken, aynı zamanda dinleyen, ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Gönül kırmayacağız" dedi.

KENT GERIDE KALDI

İzmir'in, doğuştan dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak yaratılmış olmasına rağmen bugün belediye hizmetlerinde geri kaldığına işaret eden Nihat Zeybekci, "İzmirimiz, bu yarışta hak ettiği yere ulaşmak için tarihi bir fırsatı 31 Mart'ta yakalayacaktır. Bölgemiz ve dünya, günümüzde baş döndürücü bir şekilde değişip gelişirken bahaneler ve mazeretler nedeniyle İzmirimiz maalesef bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmirimize zaman kaybettirmiştir. Bugün itibarıyla İzmirimiz'de mazeret yok, yola devam diyoruz" diye konuştu.

ZEYBEK OYNAYACAĞIZ

31 Mart'la birlikte İzmir'i dünya şehri yapma seferberliği başlatacaklarının altını çizen Zeybekci, "Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdiğimizde canımız pahasına tutacağız. Emanete ihanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" dedi. "Yaşam tarzına müdahale" konusuna da değinen Zeybekci, "AK Parti olarak, kimsenin giyimkuşamına ya da fikirlerine müdahale etmedik. Biz İzmirliler'in sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek için geliyoruz. Tek amacımız bugüne kadar hak ettiği yere ulaşamayan güzel İzmirimizi geliştirmek ve kalkındırmak. 31 Mart'ta İzmirlilerle birlikte yeni dönemi kutlayacağız. Kordon'da zeybek oynayacağız" dedi.