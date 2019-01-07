Yıllanmış ceketlere yeniden hayat veriyor

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Sondönemlerde birçok meslek çırak olmaması sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, terzilik de bu meslekler arasında yer alıyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 33 yıldır terzilik yapan Abdurrahman Gülören ise, mesleğine yeni bir soluk getirdi. Terzilikte yapılan işlemelere ek olarak deri ceketler ve kürklere yeniden hayat veren Gülören, onları yeniden tasarlıyor. Son dönemlerde meslekte usta sayısının bir hayli azaldığını ve çırak yetişmediğini söyleyen Gülören, "Modası geçmiş deri ceket ve kürkleri yeniden tasarlıyorum. Ceketler atılacağına değerlendiriliyor" dedi.