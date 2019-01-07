Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yıllanmış ceketlere yeniden hayat veriyor

Yıllanmış ceketlere yeniden hayat veriyor

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Yıllanmış ceketlere yeniden hayat veriyor
Son dönemlerde birçok meslek çırak olmaması sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, terzilik de bu meslekler arasında yer alıyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 33 yıldır terzilik yapan Abdurrahman Gülören ise, mesleğine yeni bir soluk getirdi. Terzilikte yapılan işlemelere ek olarak deri ceketler ve kürklere yeniden hayat veren Gülören, onları yeniden tasarlıyor. Son dönemlerde meslekte usta sayısının bir hayli azaldığını ve çırak yetişmediğini söyleyen Gülören, "Modası geçmiş deri ceket ve kürkleri yeniden tasarlıyorum. Ceketler atılacağına değerlendiriliyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıllanmış ceketlere yeniden hayat veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN