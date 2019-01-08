Denizcilerden 2019’a hızlı giriş

BUGÜN NELER OLDU

yurtdışında tanıtma çalışmalarına geçtiğimiz yıl ara vermeden devam eden denizciler, 2019 yılına da hızlı başladı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, 19-27 Ocak tarihlerinde, 90 ülkeden 2 bin civarında katılımcı ve 250 bin ziyaretçi ile Avrupa'nın en büyük denizcilik fuarı Boot Düsseldorf'a katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fuarda su sporları, marina ve dalış turizmi hollerinde Türkiye stantları yer alacak. Aralarında milli kitesörfçü Bilge Öztürk'ün de bulunduğu rüzgar sörfü, kitesörf ve kano branşında faaliyet yapan sporcular ve üyelerimiz, 8. Holde bulunan Türkiye'nin su sporları standında yer alacak ve çeşitli su aktiviteleri yapacaklar. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, Türkiye'nin tanıtım çalışmasına destek verecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a destekleri için teşekkür eden Öztürk, "Türk deniz turizmi ve su sporları için çok önemli bu iki fuarda canla başla çalışarak ülkemizin ve Ege'nin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız. Almanya'da yapacağımız tanıtımlarla ve kruvaziyer turizminin yeniden yükselişe geçmesinden sonra birkaç yıl içinde iki milyon, ardından beş milyon ziyaretçi rakamını yakalamak zor olmayacaktır" diye konuştu.