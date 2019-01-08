Divlit’te eşsiz kar manzaraları

BUGÜN NELER OLDU

Kula ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı volkanik jeoparkınında yer aldığı Divlit Yanardağı, kar yağışı sonrasında eşsiz güzelliğe büründü. Fotoğraf tutkunları için doğal bir fon oluştu. Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da evsahipliği yapan bölge, cazibe merkezi haline geldi. Kar ve doğanın muhteşem uyumunun gözler önüne serildiği Kula volkanlarının sunduğu görsel şölenin tadını çıkaran ziyaretçiler, bol bol kar topu oynuyor.