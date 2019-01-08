Dolandırıcı zabıt katibi tutuklandı

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Çivril Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan E.P'nin kendisini dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla, Server Cengiz isimli vatandaş şikayetçi oldu. Hakkında soruşturma başlatılan E.P'nin, Cengiz'in yurt dışında vefat eden babasının emekli maaşındaki blokeyi kaldırmak için hakimin e-imzasının bulunduğu belgeyi izinsiz temin ettiği belirlendi. Gözaltına alınan E.P, çıkarıldığı mahkemece "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Dava sürecinde 100 bin liranın hesabına yatırıldığını ancak bloke konulduğunu belirten Server Cengiz, "Babamın emekli maaşının 100 bin lirası hesabıma yattı ama paranın üzerinde bloke vardı. Biz de vesayet davası açtık. Fakat mahkemede görevli zabıt katibi bize 'Hesabınıza 100 bin lira yatmış mı?' diyerek kontrol etmemizi istedi. Adliyede bana bir kağıt uzatarak 'Alın, bununla bankaya gidin ve paranızı alın. Parayı dosyanın içine koyacağız' dedi. Savcılıkta memurlara olayı anlattık. Orada dolandırılmaya çalışıldığımızı öğrendik. Biz de şikayetçi olduk" dedi.