‘Düşme tehlikesini hissediyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

khisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımının ilk yarı performansından, ikinci yarıdaki hedeflere, şampiyonluk yarışından, ikinci yarının ilk maçı Beşiktaş mücadelesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in ilk yarısının sonuna doğru gösterilen performanstan memnun olduğunu vurgulayan Arslan,ifadelerini kullandı. Arslan'ın diğer açıklamaları şöyle: "Küme düşme hattında olduğumuz için riski hissediyoruz. Bu bizi huzursuz ediyor. Skoru yüklenecek transferlere ve takviyelere ihtiyacımız var. Oyuncu grubunun kalitesine sonuna kadar inanıyorum. Ama mevkisel ihtiyaçlarımız var. Şu anda biten transferimiz yok. Teklif sunduğumuz oyuncular var ama 2 ya da 3 transferle devre arasını kapatmak istiyoruz.""Türkiye Kupası, Süper Kupa Akhisarsporumuzun büyük ve final maçlarını oynama özelliğini gösteriyor ama geçen sezonda bu küme düşme hattını yaşadığı için sert ve acil önlemler almamız gerekiyor."Ben kazanmaya endeksliyim. 25 puan toplamayı hedefliyorum. Bunu da başarabilecek bir takımımız var. Bu ligde 28-29 puanlar hayal değil. Bazı takımların mali disiplini bozuldu, bazı kulüplerin organizasyonlarında bozukluklar var. Ekonomi ve o huzuru yakalayan takımlar 2'nci yarıda çok daha başarılı olabilir. Biz de bu takımlardan biriyiz. Bizim de hedefimiz 25 puanı yakalayabilmek."Çok büyük camia olmasa da okurulu düzen diğer kulüplerinyaşadığı ekonomik sıkıntılar,kadronun doğru planlanıpsahaya sürülememesinden dolayıBaşakşehir şampiyonluğunfavorisi olarak görünüyor."Trabzonsporda bu sezon şampiyonluğu zorlayabilir.Hala bitmedi dediğimiz Beşiktaşve Galatasaray da bu işin arkasından gidebilirama ligin favorisi Başakşehir'dir.""Beşiktaş her zaman saygı duyduğumuz bir takım. Onlar da organizasyonda problemler yaşıyor.Biz kim olursa olsun gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Bizim takımımız da kazanma alışkanlığına girdi. Bunu Beşiktaş maçında da sürdürmek istiyoruz."