‘Düşme tehlikesini hissediyoruz’

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khisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımının ilk yarı performansından, ikinci yarıdaki hedeflere, şampiyonluk yarışından, ikinci yarının ilk maçı Beşiktaş mücadelesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in ilk yarısının sonuna doğru gösterilen performanstan memnun olduğunu vurgulayan Arslan, "Sezonun ilk yarısı arzuladığımız gibi geçmedi. Farklı oyuncular ve sizi tanıyan oyuncular da var ancak sizin kendi sistem ve kişiliğinizde kendi teknik direktörlüğünüzde kurmak istediğiniz şey bazen karşı tepkiye neden olabiliyor. UEFA Avrupa Ligi ile beraber maç oynadıkça birlikteliğimiz ve tempomuz arttı. Puan olarak hedefimizi yakaladık. 18-19 puan hedefimiz vardı, 17 puan yaptık"
ifadelerini kullandı. Arslan'ın diğer açıklamaları şöyle: "Küme düşme hattında olduğumuz için riski hissediyoruz. Bu bizi huzursuz ediyor. Skoru yüklenecek transferlere ve takviyelere ihtiyacımız var. Oyuncu grubunun kalitesine sonuna kadar inanıyorum. Ama mevkisel ihtiyaçlarımız var. Şu anda biten transferimiz yok. Teklif sunduğumuz oyuncular var ama 2 ya da 3 transferle devre arasını kapatmak istiyoruz." BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMIYIZ
"Türkiye Kupası, Süper Kupa Akhisarsporumuzun büyük ve final maçlarını oynama özelliğini gösteriyor ama geçen sezonda bu küme düşme hattını yaşadığı için sert ve acil önlemler almamız gerekiyor. Ligin şakası yok. Fenerbahçe'nin bile son 3 takım arasında yer aldığı bir ligde ikinci yarı çok daha zorlu mücadeleler olacaktır. Herkes için sonu kötü bir senaryo olabilir." HEDEF 25 PUAN TOPLAMAK
"Ben kazanmaya endeksliyim. 25 puan toplamayı hedefliyorum. Bunu da başarabilecek bir takımımız var. Bu ligde 28-29 puanlar hayal değil. Bazı takımların mali disiplini bozuldu, bazı kulüplerin organizasyonlarında bozukluklar var. Ekonomi ve o huzuru yakalayan takımlar 2'nci yarıda çok daha başarılı olabilir. Biz de bu takımlardan biriyiz. Bizim de hedefimiz 25 puanı yakalayabilmek." FAVORİ BAŞAKŞEHİR "Puan tablosu, Anadolu kulüplerinin doğru organizasyonu ve mücadelesinin sonucu. Büyük takımların da yaşadığı organizasyon bozuklukları, çok cömertçe puan dağıtmaları işin gerçeği.
Çok büyük camia olmasa da o
kurulu düzen diğer kulüplerin
yaşadığı ekonomik sıkıntılar,
kadronun doğru planlanıp
sahaya sürülememesinden dolayı
Başakşehir şampiyonluğun
favorisi olarak görünüyor." TRABZON ZORLAYABİLİR "Çıkış yakalayan Trabzonspor, teknik direktörleri Ünal Karaman ağabey ile öz kimliğini yakalamış görünüyor. Alt yapısından çıkardığı genç oyuncularla o kimya da çok iyi tutmuş.
Trabzonspor
da bu sezon şampiyonluğu zorlayabilir.
Hala bitmedi dediğimiz Beşiktaş
ve Galatasaray da bu işin arkasından gidebilir
ama ligin favorisi Başakşehir'dir." BURAK HAYIRLI OLSUN
"Beşiktaş her zaman saygı duyduğumuz bir takım. Onlar da organizasyonda problemler yaşıyor. Burak Yılmaz hayırlı olsun. Karşılıklı verilmiş kararlar var. Formasını giymişti. Türk futbolu için önemli bir santrfor.
Biz kim olursa olsun gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Bizim takımımız da kazanma alışkanlığına girdi. Bunu Beşiktaş maçında da sürdürmek istiyoruz."