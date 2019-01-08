Emre Taşdemir kıymete bindi! Göztepe de istiyor

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SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda gözünü üst sıralara çeviren Göztepe, yaşadığı yabancı kontenjanı sorunu nedeniyle transferde yeni isimlere yönelmeye başladı. Bursaspor'un yollarını ayırdığı sol bek Emre Taşdemir'i listesine ekledi. Bursaspor'daki kariyerine müthiş başlayan Emre Taşdemir'in en büyük kabusu sakatlıklar oldu. Ağır sakatlıklar geçiren genç sol bek son 3 sezonda sadece 14 resmi maça çıkabildi. Göztepe'nin yanı sıra Emre için Galatasaray ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un da nabız yokladığı vurgulandı. Emre Taşdemir için son kararı teknik direktör Kemal Özdeş'in vereceği kaydedildi.Öte yandan yönetimin Serdar Gürler ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmak için harekete geçtiği de iddia edildi. Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli isimlere yönelmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'dan ayrılan sol bek Emre Taşdemir'in ardından, İspanya'da Huesca forması giyen kanat Serdar ile Kayserispor'un orta sahası Deniz'in peşine düştü. La Liga'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Serdar'ın Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı ve Göz-Göz'ün bu transferde önemli mesafe katteği bildirildi. Huesca ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun bonservis sorununu çözer çözmez imza atacağı bildirildi.