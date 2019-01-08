Gizem inandı ve 38 kilo verdi

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan, çocukluğundan beri sağlıksız beslendiği için aldığı kilolardan dolayı mutsuz günler geçiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Ekonomi Finans Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Gizem Karataş (21), arkadaşlarının da tepkisiyle hayatını değiştirmeye karar verdi. Diyetisyen Selma Urhan'dan profesyonel destek almaya başlayan Karataş, spor ve diyetle 7 ayda 38 kilo vererek 95 kilodan 58 kiloya kadar düştü. Küçüklüğünden beri toplu bir insan olduğunu ifade eden Karataş, "Hiçbir zaman zayıf, cılız bir insan olmadım. Başlamamdaki etken dediğim gibi arkadaş çevrem oldu. Gerçekten kendimden mutlu ve memnun değildim. Bir şeyleri değiştirmem gerektiğine inandım. 95 kilo iken başladım. 38 kilo hafifledim. Yeni bir Gizem oluştu. Şuan hayatımdan gerçekten çok çok memnunum" dedi. Diyetisyen Selma Urhan ise, "Gizem'in diyete uyumu süper. Örnek danışanlarımızdan birisi oldu" dedi.