Grev fırçası istifa getirdi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin yüzde 50 ortaklığında uzun yıllar çalışan İZBAN'da 10 Aralık'ta başlayan grev aradan geçen 30 günlük süreçte bir türlü çözülemedi. Kent içi trafik allak bullak olurken İZBAN'daki toplu sözleşme krizi İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde metro ve Tramvay taşımacılığı yapan İzmir Metro A.Ş.'ye de sıçradı. Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde işverenle Demir Yol İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi arasında başlayan ve 449 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Demir-Yol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz İZBAN'dan sonra metro ve tramvayda da grev aşamasına gelindiğini 60 günlük kritik sürecin 27 Aralık'ta başladığını söyledi.Geçtiğimiz hafta sonu İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ani bir kararla Metro A.Ş.'nin Halkapınar'daki genel müdürlük binasına giderek burada metro ve tramvay çalışanları ile bir araya geldi. Kocaoğlu burada çalışanlara yüzde 25'lik maaş artışı teklifinde bulundu. Ardından da 'Siz bu teklifi değerlendirin ben yan odada cevabınızı bekleyeceğim' dedi. Kocaoğlu çıkarken ayrıca "Bu teklifi kabul ediyorsanız hemen kabul edin. Yoksa ben salondan çıkınca teklifte geçersiz olacak." Uyarısında bulundu. Yaklaşık yarım saatlik bir görüşmenin ardından metro ve tramvay çalışanları teklifi kabul etmediklerini belirtti. Bunun üzerine sinirlenen Kocaoğlu işçilere karşı çok sert konuştu. Konuşmasında ayrıca bir süredir devam eden İZBAN grevine de değinen Kocaoğlu, "Eğer siz bu teklifi kabul etmiş olsaydınız. İZBAN'a da yüzde 30'luk zam teklifinde bulunacaktım' diyerek salonu terk etti. Toplantı sonrası oldukça sinirlendiği gözlenen Kocaoğlu'nun hışmından uzun yıllardan bu yana Metro A.Ş.'nin genel müdürlük görevini yürüten Sönmez Alev de nasibini aldı.İZBAN'daki grevin metro ve tramvaya da sıçramasından Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev ve yöneticileri sorumlu tutan Kocaoğlu özellikle işçilerin koordinasyonu, işçiler üzerinde şirket yöneticilerinin etkisiz kalışı konularında Alev'i sert bir dille eleştirdi. Yaşananlardan Alev'i sorumlu tutan Kocaoğlu daha sonra sinirli bir şekilde şirketin genel müdürlük binasını terk etti. Ortaya çıkan güven bunalımı sonrası Kocaoğlu'nun kendisine yönelik sözlerini kaldıramayan Alev ani bir kararla istifa kararı aldı. Edinilen bilgiye göre Alev önce izne ayrıldığı izin dönüşü de uzun yıllardır yürüttüğü genel müdürlük görevinden istifa edeceği sızan bilgiler arasında yer aldı. Alev'in yaşananlar sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen İZBAN yönetim kurulu üyeliği görevinden de izin dönüşü istifa edeceği sızan bilgiler arasında yer aldı.