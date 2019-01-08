İttifak adayları ‘Bismillah’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu İzmir adaylarını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı'nın ilk zirvesi gerçekleşti. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 30 ilçenin adaylarıyla bir araya geldi. AK Parti İzmir il binasında gerçekleşen ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantı sonrasında Cumhur İttifakı'nın yereldeki temsilcileri açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci yaptığı açıklamada, "Projeler ve çalışmalarımızın yoğunluğu ile ilgili bazı teknik konularda il teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın bazı sunumları oldu. Özellikle bugün bir tanışma ve 'Bismillah' deme toplantısıydı. O kadar. Değerli il başkanlarımıza da, bu konuda arkadaşlarımızı cesaretlendiren, teşvik eden yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, "30 ilçe adayı ile birlikte cumhurbaşkanımız adayları açıkladıktan sonra bir araya geldik. Önümüzdeki süreçle ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğiz, ne yapacağız konusunda beraber bir değerlendirme yaptık. Herkes kendi düşüncelerini paylaştı. Cumhur İttifakı'nın İzmir'de Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu. MHP'li Şahin, "Herhangi bir sıkıntı yok, kazanacağız. Cumhur İttifakı safları sıklaştırarak devam ediyor. Güzel bir görüş alışverişinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın önerilerini aldık. Süreci Büyükşehir Belediye Başkan adayımız süreci kendisi yönetecek" dedi.