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’de 36 saatlik su kesintisi olacak

Gaziemir ve Buca’nın tamamının yanı sıra Karabağlar, Balçova Konak ve Menderes ilçelerinin bazı mahallelerinde, yarın akşamdan itibaren 36 saat boyunca su kesintisi uygulanacak

Giriş Tarihi: 8.1.2019
İzmir’de 36 saatlik su kesintisi olacak
İZSU, kentin büyük bölümünde 36 saatlik su kesintisi yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirinin yapılacağı belirtildi. Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'den 11 Ocak Cuma günü saat 09.00'a kadar 36 saat boyunca bazı bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

SU KESILECEK YERLER;
Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar ve General Kazım Özalp mahalleleri hariç Karabağlar ilçesinin tamamında, Balçova Çetin Emeç Mahallesi, Konak'ın Göztepe, Çankaya, Muratreis, Mithatpaşa, Pirireis, Kılıçreis, Kemalreis, Turgutreis, Akın Simav, Altıntaş, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çakabey, Fatih, Namık Kemal, Atilla, Güneşli, Zafertepe, 2. Kadriye, Çimentepe, Tınaztepe, Duatepe, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Yeşiltepe, Selçuk, Aziziye, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay, Alireis, Kubilay, Süvari, Ülkü, Tuzcu, Yeni, Sakarya, Bozkurt, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Mirali mahalleleri ve Menderes'in Ata ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.
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İzmir’de 36 saatlik su kesintisi olacak
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