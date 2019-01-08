Lebip Timor: Can suyu

BUGÜN NELER OLDU

EKONOMIK sorunlarla boğuşan kulüplerimiz, günü kurtarma uğraşındalar. Kimi kendi yağı ile kavrulup işi idare etmeye çalışırken kimileri de adeta yaşam savaşı veriyorlar. İki sezondur transfer yasakları ile boğuşan, birikmiş borçlar nedeniyle nefes almakta bile zorlanan Karşıyaka, 25 bin liradan satışa çıkardığı 15 bin hatıra bilet ile camiadan ve taraftarından medet umuyor. Denizlispor'un çakmak ve SMS kampanyası büyük ilgi görürken, Karşıyakalılar da 20 Ocak'ta oynanacak Vanspor maçına 15 bin taraftarı ile çıkmanın hesaplarını yapıyor.misali toplanacak her kuruşun önemi de, değeri de çok büyük. Ancak şu ana kadar sadece 6 bine yakın bilet satılması da düşündürücü.ASIRLIK çınar, 15 bin hedefini daha ilk günden vurmalıydı. Kampanyayı önemsemeyen veyakıştırması yapanlara katılmıyorum. Futbolcuların beslenmesi, kulübün günlük giderlerinin karşılanması açısından bu kampanyayagözü ile bakanlardanım. Maddi açıdan büyük getirisi olmasa da, manevi değeri büyüktür. Çorbada tuzunuz olsun, hepsi bu kadar.