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Menemen Belediye, Osmanlı’yı geçemedi

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Menemen Belediye, Osmanlı’yı geçemedi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluğu hedefleyen Menemen Belediye, Antalya kampında 1'inci Lig temsilcisi Osmanlıspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Teknik direktör Suat Kaya, maçta tüm futbolcularına şans verirken, sarı-lacivertliler 18. dakikada Umut'la 1-0 öne geçti. Ancak Osmanlıspor son 15 dakikada attığı gollerle İzmir ekibini yenmeyi başardı. Menemen Belediye'de kaleci Necati 50. dakikada penaltı kurtardı. Suat Kaya, oyuncuların performansından oldukça memnun olduğunu belirterek, "Aldığımız sonuçlardan çok gösterdiğimiz performans benim için çok daha önemli. Yeni transferlerimizin uyumuyla ikinci yarıya çok güçlü gireceğiz" dedi.
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Menemen Belediye, Osmanlı’yı geçemedi
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