Nakille üçüncü kez hayata bağlandı

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Denizli'de Siroz hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Mustafa Yener, 1,5 yıl içinde önce eşinden daha sonra kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir çocuk babası işçi emeklisi 53 yaşındaki Yener'e, 2017 yılında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesi'nde Hepatit B teşhisi kondu. Daha sonra sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde siroz hastalığına bağlı gelişen karaciğer yetmezliği tespit edilen Yener, organ nakli için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Sağlık sorunları artan eşinin durumuna çok üzülen Sibel Yener, 27 yıllık hayat arkadaşına karaciğerinin bir bölümünü vermek için gönüllü oldu. Tetkiklerde karaciğer dokuları eşiyle uyumlu çıkan Sibel Yener, 1.5 yıl önce EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla eşini hayata bağladı.Yener, naklin ardından doktorların verdiği ilacı yanlış bir anlaşılma nedeniyle kullanmayınca 4 ay önce karaciğer yetmezliği tekrarladı ve vücudu eşinden alınan karaciğer parçasını reddetti. Uygun karaciğerin bulunması için bu kez Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvuran Yener'e 3 aylık beklemenin ardından kadavradan karaciğer nakli gerçekleştirildi. Organ nakliyle yeniden hayata tutunan Yener, yaşama üç kez "merhaba" demenin mutluluğunu yaşıyor. Zor günler geçirdiğini belirten Mustafa Yener, "Çok şanslı bir insanım. Kadavradan nakil ameliyatım başarılı geçti. Karaciğerim normal çalışmaya başladı" dedi. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu ise, Yener'in karaciğer fonksiyonlarının normale döndüğünü belirtti.