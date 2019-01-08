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Okan Alkan iki yıl daha ’de

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Okan Alkan iki yıl daha Balıkesir’de
BALIKESIRSPOR Baltok iç transferde defans oyuncusu Okan Alkan ile anlaştı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek olan başarılı futbolcu ile yeniden anlaşan Balıkesirspor Baltok, 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 yıldır Balıkesirspor forması giyen Okan Alkan kırmızı-beyazlı forma altında 98 maça çıkarken, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Okan, bu sezon 14'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 16 maçta forma giyerken, bu maçlarda 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Okan Alkan bu sözleşme ile birlikte Balıkesirspor tarihinin en uzun süre forma giyen isimleri arasında yer almış olacak. Tecrübeli oyuncu, eğer sözleşmesi bitene kadar kulüpte kalırsa 7 yıl Balıkesir ekibinin forması giymiş olacak.
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Okan Alkan iki yıl daha Balıkesir’de
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